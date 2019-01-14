ديبالا: دائما أريد يوفنتوس.. ولكن لا أعلم ما يخبئه المستقبل

الإثنين، 14 يناير 2019 - 18:47

كتب : محمد سمير

ديبالا يسجل الأول ليوفنتوس في كالياري

اعترف باولو ديبالا صانع ألعاب يوفنتوس رغبته الدائمة في اللعب للبيانكونيري، لكن شدد في الوقت نفسه أنه لا يعلم ما يخبئه المستقبل له.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وارتبط اسم ديبالا بعدد من الأندية الكبرى في الفترة الماضية وتكهنات بانتقاله إلى أحدهم في الصيف المقبل.

وردا على التكهنات قال ديبالا لقناة كانال بلوز: "من الصعب معرفة ما سيخئبه المستقبل لي".

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وأضاف "دائما أريد اللعب ليوفنتوس، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أبدا أن تقول ذلك للنهاية لأنك لا تعلم ما في المستقبل".

وكانت تقارير قد أشارت الصيف الماضي إلى اقتراب اللاعب من الرحيل بعد تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

وتابع "لا يعلم أي لاعب مكانه إلا في اليوم نفسه، لكن ما سيحدث غدا سيعمله غدا".

وأوضح "ورغم ذلك أشعر أنني بحالة جيدة للغاية في يوفنتوس وأنا كنت دائما أرغب في اللعب لذلك النادي".

وفي النهاية بسؤاله عن احتمالية انتقاله للدوري الفرنسي أتم ديبالا حديثه "لا يمكنني منحكم إجابة قاطعة، لكن ذلك ليس في خططي الآن".

ديبالا يوفنتوس الدوري الإيطالي

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