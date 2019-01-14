ديلي ميل: جايا يفضل البقاء في إيفرتون عن الرحيل إلى سان جيرمان

الإثنين، 14 يناير 2019 - 18:43

كتب : FilGoal

إدريسا جايا

رفض إدريسا جايا لاعب وسط إيفرتون الرحيل عن فريقه الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إدريسا جاي

النادي : إيفرتون

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن لاعب وسط منتخب السنغال تلقى عرضا من باريس سان جيرمان الفرنسي للانتقال له خلال شهر يناير الحالي.

إلا أن جايا فضل البقاء مع فريقه عن الرحيل إلى بطل الدوري الفرنسي.

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وكان سان جيرمان على استعداد للتقدم بعرض لنادي إيفرتون يبلغ 30 مليون جنيه إسترليني لضم جايا الذي يقدم مستوى رائع مع فريقه في المواسم الماضية.

جايا البالغ من العمر 29 عاما لعب مع إيفرتون 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي ويقدم مستوى مميز بجانب أندريا جوميش لاعب برشلونة السابق.

إيفرتون سان جيرمان إدريسا جايا

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