مونديال اليد - مجموعة مصر... المجر تهزم قطر نحو الصدارة مؤقتا

الإثنين، 14 يناير 2019 - 18:11

كتب : محمد سمير

منتخب المجر - كرة اليد

واصل منتخب المجر صحوته في المجموعة الرابعة بالفوز على قطر بفارق ستة أهداف ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتغلب المجر على قطر بنتيجة 32-26، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة مؤقتا بتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على أنجولا والتعادل أمام الأرجنتين في الجولة الافتتاحية.

أما منتخب قطر فتجمد رصيده عند نقطتين بالتساوي مع أنجولا بعد تغلب العنابي على مصر.

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ويلعب منتخب المجر مباراته المقبلة امام مصر مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة.

بينما منتخب قطر يواجه السويد في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويلعب منتخب مصر في السابعة من مساء اليوم الاثنين أمام الأرجنتين بحثا عن الفوز الأول في البطولة.

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