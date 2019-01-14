محدّث انتهت في كأس آسيا - الإمارات (1)-(1) تايلاند.. البحرين (1)-(0) الهند
الإثنين، 14 يناير 2019 - 18:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراتي الإمارات أمام تايلاند، والبحرين ضد الهند في ختام مباريات المجموعة الأولى.
ترتيب المجموعة الأولى:
الإمارات 4 نقاط
الهند 3 نقاط
تايلاند 3 نقاط
البحرين 1 نقطة
لمعرفة تشكيل مباراة الإمارات أمام تايلاند ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
لمعرفة تشكيل مباراة البحرين أمام الهند ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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الإمارات × تايلاند
ق 7: جوووووول الإمارات تسجل الأول عن طريق علي مبخوت
ق 41: جوووول تايلاند تسجل هدف التعادل في الإمارات
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الهند × البحرين
ق 90: جووووووووول البحرين تسجل الأول عن طريق جمال رشيد