يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراتي الإمارات أمام تايلاند، والبحرين ضد الهند في ختام مباريات المجموعة الأولى.

ترتيب المجموعة الأولى:

الإمارات 4 نقاط

الهند 3 نقاط

تايلاند 3 نقاط

البحرين 1 نقطة

لمعرفة تشكيل مباراة الإمارات أمام تايلاند ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

لمعرفة تشكيل مباراة البحرين أمام الهند ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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الإمارات × تايلاند

ق 7: جوووووول الإمارات تسجل الأول عن طريق علي مبخوت

ق 41: جوووول تايلاند تسجل هدف التعادل في الإمارات

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الهند × البحرين

ق 90: جووووووووول البحرين تسجل الأول عن طريق جمال رشيد