تقرير - ريال مدريد يقترب من ضم مهاجم جنوى

الإثنين، 14 يناير 2019 - 17:06

كتب : FilGoal

بيونتك

اقترب ريال مدريد من ضم كريشيشتوف بيونتك مهاجم جنوى خلال سوق الانتقالات الجارية في شهر يناير. وذلك حسب تقرير نشرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

وقال التقرير إن ريال مدريد على بعد خطوة من ضم المهاجم صاحب الـ23 عاما، وكانت أندية برشلونة وتشيلسي تسعى للتعاقد معه.

ويظن ريال مدريد حسبما أوضح التقرير أنه قادر على دفع السعر الصحيح الذي سيميزه عن منافسيه وسيحصل على خدماته.

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صاحب الـ23 عاما انضم إلى جنوى قادما من نادي كراكوفيا البولندي في يوليو 2018 بمبلغ 4.5 مليون يورو.

وشارك بيونتك خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفا وصنع هدفا، وهو أحد أبرز مواهب الدوري الإيطالي.

ولعب بيونتك مباراتين دوليتين مع منتخب بولندا سجل خلالها هدفا في ظهوره الأول.

في إسبانيا سوق الانتقالات

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