عودة حسين عبد الغني لأهلي جدة

أعلن أهلي جدة تعاقده مع المدافع المخضرم حسين عبد الغني، ليعود لتمثيل فريقه السابق.

ويعود صاحب الـ41 عاما إلى ناديه السابق بعدما بدأ الموسم الجاري مع فريق أُحد.

ولعب حسين عبد الغني لمدة 11 سنة مع أهلي جدة بعدما تدرج بين صفوف فرق الشباب والناشئين في النادي.

ورحل عبد الغني عن أهلي جدة في 2008 لخوض تجربة احترافية مع نيوشاتل السويسري.

وعاد عبد الغني بعدها للسعودية من بوابة النصر، رغم إعلانه رغبته في العودة للعب مع أهلي جدة.

واحترف عبد الغني في صفوف فريق فيريا البلغاري عام 2017، قبل العودة إلى السعودية في صفوف أحد مع بداية الموسم الجاري.

وشارك عبد الغني مع منتخب السعودية في 3 بطولات كأس عالم 1998 و2002 و2006، وكان أخر استدعاء دولي له في أكتوبر 2018.