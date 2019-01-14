إمام عاشور يسجل هدفا قاتلا ضد الداخلية ويصعد بالحدود إلى المركز الثامن

الإثنين، 14 يناير 2019 - 16:38

كتب : FilGoal

إمام عاشور

نجح فريق حرس الحدود في الفوز بنتيجة 1-0 ضد مضيفه الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

إمام عاشور نجم الحدود الشاب تألق وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي يقدر بـ4 دقائق بعد تمريرة جيدة وصلته من محمد عبد الفتاح "تاحا" وأسكن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء هدف المباراة الوحيد بعد عدد من المحاولات بين الطرفين.

وكاد الداخلية أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 13 بعد ركلة حرة مباشرة لتصل داخل منطقة الجزاء إلى إيمانويل إيجبتور الذي سدد لكن الكرة مرت بجوار قائم مرمى الحدود.

أخبار متعلقة

رسميا – عاشور الأدهم من الاتحاد السكندري إلى حرس الحدود الجونة يخوض وديتين إحداهما ضد فريق مجري استعدادا لحرس الحدود اتحاد الكرة: 15 ألف مشجع الحد الأدنى لحضور مباريات أمم إفريقيا

ومجددا حاول الداخلية عن طريق أحمد الشيخ الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالعارضة لتحرم الحدود من الهدف الأول.

وشارك عاشور مع الحدود في 19 مباراة بالدوري سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا، بدأ منها 9 مواجهات.

ورفع الحدود رصيده من النقاط إلى 24 نقطة بالتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز السابع، ويعد هذا هو الانتصار السادس للفريق هذا الموسم.

وتجمد رصيد الداخلية عند 20 نقطة في المركز العاشر، بعد تكبده الخسارة السابعة هذا الموسم.

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

حوار – حمدي فتحي: حققت حلم حياتي.. ولم أشعر بالرهبة في الأهلي 5 دقيقة | مصر
علاء عبد العال: ملعب الداخلية يضرني أكثر من المنافسين.. سنبوري تمرد علينا ليرحل 15 دقيقة | الدوري المصري
حوار الوداع مع كوليبالي: هذه أفضل لحظة لي مع الأهلي.. التعاقدات الجديدة ستقوده للبطولات 17 دقيقة | الدوري المصري
حكم لقاء شبيبة الساورة أمام الأهلي.. حضور أخير مع الأحمر ضد الترجي 17 دقيقة | إفريقيا
تقرير - ريال مدريد يقترب من ضم مهاجم جنوى 34 دقيقة | أوروبا
عودة حسين عبد الغني لأهلي جدة 41 دقيقة | السعودية

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك