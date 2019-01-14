إمام عاشور يسجل هدفا قاتلا ضد الداخلية ويصعد بالحدود إلى المركز الثامن

نجح فريق حرس الحدود في الفوز بنتيجة 1-0 ضد مضيفه الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

إمام عاشور نجم الحدود الشاب تألق وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي يقدر بـ4 دقائق بعد تمريرة جيدة وصلته من محمد عبد الفتاح "تاحا" وأسكن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء هدف المباراة الوحيد بعد عدد من المحاولات بين الطرفين.

وكاد الداخلية أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 13 بعد ركلة حرة مباشرة لتصل داخل منطقة الجزاء إلى إيمانويل إيجبتور الذي سدد لكن الكرة مرت بجوار قائم مرمى الحدود.

ومجددا حاول الداخلية عن طريق أحمد الشيخ الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالعارضة لتحرم الحدود من الهدف الأول.

وشارك عاشور مع الحدود في 19 مباراة بالدوري سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا، بدأ منها 9 مواجهات.

ورفع الحدود رصيده من النقاط إلى 24 نقطة بالتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز السابع، ويعد هذا هو الانتصار السادس للفريق هذا الموسم.

وتجمد رصيد الداخلية عند 20 نقطة في المركز العاشر، بعد تكبده الخسارة السابعة هذا الموسم.