جوارديولا عن غضب دي بروين: إن كان لديه مشكلة فهو يعلم مكاني

قال جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا يعلم سبب غضب كيفين دي بروين لاعب وسط ميدانه بعد استبداله في مباراة بورتون في كأس الرابطة، مشددا على أن اللاعب يعرفه طريقه إن كان يعاني من مشكلة.

وصرح جوارديولا قائلا: "لم أتحدث معه خلال تلك المرة ولا يمكنني أن أقول في ماذا كان يفكر لأنني لا أعلم".

وأضاف "إن كان لديه مشكلة، فهو يعلم أين سأتواجد لذا لا أعلم".

وكان سيتي قد فاز بنتيجة 9-0 ضد بورتون في نصف نهائي كأس الرابطة وأثناء خروج دي بروين كبديل ظهر غاضبا للغاية من قرار مدربه الإسباني.

ويستعد سيتي لمواجهة ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين.

وسجل دي بروين الهدف الأول من رأسية في الدقيقة الخامسة خلال المباراة التي حقق فيها سيتي انتصارا ضخما، قبل أن يخرج في الدقيقة 58 من عمر اللقاء ويشارك فيل فودين بدلا منه.

وغاب دي بروين لفترة طويلة عن سيتي خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة، وشارك في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.