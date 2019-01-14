حازم إمام: لا أعرف من يغذي فكرة إلغاء الدوري.. ودور نجوم 2006 في تنظيم كأس الأمم

استنكر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ما يتردد حول إمكانية إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم لتجهيز الملاعب لاستضافة كأس أمم إفريقيا الصيف المقبل.

وصرح إمام عبر برنامج كورة كل يوم: "لا أعرف من يغذي فكرة إلغاء الدوري، الفكرة لم تطرح من الأساس ولا أعرف ما السبب وراء ترديدها".

وأضاف: "لم يصرح أي مسؤول سواء وزير الرياضة أو رئيس اتحاد الكرة وأعضائه بأي كلمة تدل على إلغاء الدوري".

وتساءل نجم الزمالك السابق: "لماذا تتردد هذه الفكرة الغريبة.. عيب".

وأتم حازم إمام تصريحاته في هذا الصدد: "كيف نلغي الدوري ونحن نستعد لتنظيم كأس أمم إفريقيا، فالجميع سيضحك علينا إذا أقدمنا على عدم استكمال المسابقة".

وكذلك اقترح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الاستعانة ببعض نجوم جيل منتخب مصر الفائز بكأس أمم إفريقيا 2006 في تنظيم النسخة التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.

وقال حازم إمام: "هناك فكرة لتشكيل لجنة تضم نجوما مثل عصام الحضري وأحمد حسن ومحمد زيدان وغيرهم من جيل 2006 ليكون لهم دور بشكل أو بآخر مع وفود الدول المشاركة في البطولة".

وأضاف: "إنهم وجوه مشرفة، وتتمتع بقدر كبير من العلاقات، وسنبحث الأسماء المهمة التي قدمت لمصر الكثير كما سنعرض الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير البطولة على اللجنة العليا والتنفيذية مع الوضع في الاعتبار ضرورة الاهتمام بمنح الفرصة لكوادر شبابية جديدة".

وأشار: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبدى ثقة في مصر كدولة وثقلها في القارة بإسناد بطولة كبيرة قبل موعدها بأربعة أشهر، فهي خطوة لا تتحملها أي دولة".

وواصل عضو اتحاد الكرة: "مصر تمتلك بنية تحتية جيدة، والاتحاد يحاول تنظيم الأمور في وقت قليل جدا وبدأنا اجتماعات ثنائية وثلاثية لنرى كيف ستسير الأمور بخلاف الاجتماع بوزير الرياضة في مقر اتحاد الكرة، كما أن الدولة تسخر كافة الإمكانيات لتخرج البطولة بشكل جيد".

واستدرك حازم إمام: "أتمنى أن تظهر ملاعب مصر في صورة جيدة، وتكون عملية دخول الجماهير منظمة قبل نصف ساعة من موعد اللقاء مثلما نرى في أوروبا والتزام كل مشجع برقم المقعد مع توفير مشروبات ومأكولات وخدمات ترفيهية داخل كل ملعب".

وفي إطار آخر تعجب إمام من تضخم أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات المصرية

وصرح إمام: "بالطبع.. أسعار اللاعبين مبالغ فيها، ولكنها تقتصر فقط على صفقات الأهلي والزمالك وبيراميدز أما باقي الأندية الأخرى فتضم اللاعبين بأسعار عادية".

وأضاف: "عندما انضم صلاح محسن للأهلي من إنبي برقم ضخم أدهش الجميع، إلا أن هذا المبلغ بات عاديا في الفترة الأخيرة، ووجدنا حسين الشحات ولاعبين آخرين ينضمون للأندية الثلاثة التي ذكرتها بمبالغ كبيرة".

وتابع: "أسعار اللاعبين باتت (خزعبلية) لم يكن أحد يتوقع أن تصل إلى هذا الحد قبل عام ونصف".

واختتم: "المثير أنه في أوروبا تكون الأندية قادرة على استعادة الأموال المدفوعة في الصفقات من عائدات بيع القمصان أو تذاكر المباريات وغيرها من الموارد التسويقية الأخرى أما في مصر فمن أين ستسرد الأندية كم هذه المبالغ المدفوعة".