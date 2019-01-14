مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14-1-2019 والقنوات الناقلة.. مصر ومانشستر سيتي

الإثنين، 14 يناير 2019 - 01:59

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر

مواجهات في كأس آسيا وكأس العالم لكرة اليد إلى جانب الدوري الإنجليزي والدوري المصري وكأس إيطاليا.. أهلا بكم في الاثنين الكروي.

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منتخب مصر لكرة اليد يواجه منتخب الأرجنتين بحثا عن الانتصار الأول للفراعنة في المونديال.

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لقاء يبدأ في السابعة مساءً على قناة النيل للرياضة.

في الدوري المصري، سيلعب حرس الحدود أمام الداخلية في الثانية والنصف عصرا على أون سبورت في لقاء من الجولة الـ 19 في المسابقة المحلية.

بينما يستضيف مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2 في ختام الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

ويلعب ريال سوسيداد أمام إسبانيول في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3 في ختام الجولة الـ 19 في الدوري الإسباني.

وتنطلق أولى مباريات الجولة الثالثة في بطولة كأس آسيا اليوم الاثنين.

منتخب الإمارات يواجه تايلاند في السادسة مساءً على بي إن مكس 1.

وفي نفس التوقيت، يلعب منتخب الهند أمام البحرين على بي إن مكس 2.

وتنتهي مرحلة دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

كالياري يواجه أتلانتا في السادسة والنصف مساء والفائز سيواجه يوفنتوس في ربع النهائي.

بينما يحل فيرتوس إينتيلا ضيفا على روما في العاشرة مساءً، في مباراة غير مذاعة.

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مباريات اليوم في الدوري

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