بالفيديو - إصابة قوية لـ بنزيمة في إصبعه

تعرّض كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد لإصابة قوية في إصبع الخنصر، خلال مواجهة ريال بيتيس بالجولة 19 من الدوري الإسباني.

المهاجم الفرنسي خرج مع بداية الشوط الثاني، ليعوّضه المهاجم الشاب كريستو جونزاليس، وذلك إثر الإصابة التي ألمت به في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بنزيمة الذي استحوذ على الكرة في الجهة اليمنى، فقد الكرة بعد تدخُل قوي من مارك بارترا لاعب بيتيس، وأثناء سقوطه على أرض الملعب، تعرّض لإصابة قوية في إصبعه، ظهر معها متألما بشدة أثناء علاج الجهاز الطبي له.

ريال مدريد يعاني من قائمة غيابات طويلة، إذ يغيب عنه في مواجهة بيتيس: تيبو كورتوا، توني كروس، ماركوس يورنتي، ماركو أسينسيو، جاريث بيل، ماريانو دياز. بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز الموقوف.

كريستو البديل يخوض مباراته الأولى على الإطلاق مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، بعد أن شارك في السابق ببطولة كأس الملك.