بالفيديو - "ميسي 400" يقود برشلونة لفوز سهل على إيبار

واصل برشلونة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، وحقق فوزا على ضيفه إيبار بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب كامب نو، في الجولة 19 من عمر المسابقة.

إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أعاد لاعبه فيليبي كوتينيو للتشكيلة الأساسية في الدوري، بعد أن دار جدل حول دوره في الفريق بالفترة الماضية.

واللاعب البرازيلي كافأ مدربه بعمل جماعي مميز مع لويس سواريز، افتتح من خلاله برشلونة التسجيل في الدقيقة 19، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

في الشوط الثاني ظهر ليو ميسي مسجلا هدفه رقم 400 في مسيرته بالدوري الإسباني بالدقيقة 53، بعد تمريرة من سواريز.

ميسي رفع رصيده إلى 17 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإسباني.

قائد برشلونة هو أول لاعب يصل إلى 400 هدفا في تاريخ الدوري الإسباني، وثاني لاعب يسجل هذا العدد في الدوريات الأوروبية بعد كريستيانو رونالدو.

قبل أن يعود سواريز ويكمل الثنائية في الدقيقة 59 بعد تمريرة من سيرجي روبيرتو.

ليرفع برشلونة رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 53، وهو ما يساوي مجموع أهداف ريال مدريد وأتليتكو مدريد في المسابقة حتى الآن.

برشلونة رفع رصيده إلى 43 نقطة في صدارة المسابقة، فيما تجمد رصيد إيبار عند 22 نقطة في المركز 16.