رئيس ريال مدريد السابق: زيدان رحل بسبب التخلي عن رونالدو.. أراد بيع بيل

الأحد، 13 يناير 2019 - 21:03

كتب : FilGoal

رونالدو - زيدان

رحيل مفاجئ دون مقدمات بعد 5 أيام فقط من إنجاز إعجازي.. رامون كالديرون الرئيس السابق لريال مدريد يعتقد أن قرار زين الدين زيدان بالتنحي عن قيادة الفريق، حدث بسبب كريستيانو رونالدو.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

ريال مدريد

كالديرون تحدّث إلى صحيفة "أس" الإسبانية معللا رحيل زيدان: "زيدان أصر على بقاء رونالدو وبيع (جاريث) بيل، بينما فعل بيريز العكس".

مضيفا: "زيدان أراد أن يكون صانع القرار في النادي في التعاقد مع اللاعبين وبيعهم، ولكن اقتراحاته تم تجاهلها، ولذا قرر الرحيل".

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وأتم: "لقد اتخذ القرار الصحيح".

كالديرون تولى رئاسة ريال مدريد ما بين 2006 و2009، قبل أن يقدّم استقالته بسبب مزاعم بتزوير الأصوات لاعتماد الميزانية المالية.

ريال مدريد زين الدين زيدان كريستيانو رونالدو جاريث بيل

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