رئيس ريال مدريد السابق: زيدان رحل بسبب التخلي عن رونالدو.. أراد بيع بيل
الأحد، 13 يناير 2019 - 21:03
كتب : FilGoal
رحيل مفاجئ دون مقدمات بعد 5 أيام فقط من إنجاز إعجازي.. رامون كالديرون الرئيس السابق لريال مدريد يعتقد أن قرار زين الدين زيدان بالتنحي عن قيادة الفريق، حدث بسبب كريستيانو رونالدو.
جاريث بيل
النادي : ريال مدريد
كريستيانو رونالدو
النادي : يوفنتوس
كالديرون تحدّث إلى صحيفة "أس" الإسبانية معللا رحيل زيدان: "زيدان أصر على بقاء رونالدو وبيع (جاريث) بيل، بينما فعل بيريز العكس".
مضيفا: "زيدان أراد أن يكون صانع القرار في النادي في التعاقد مع اللاعبين وبيعهم، ولكن اقتراحاته تم تجاهلها، ولذا قرر الرحيل".
وأتم: "لقد اتخذ القرار الصحيح".
كالديرون تولى رئاسة ريال مدريد ما بين 2006 و2009، قبل أن يقدّم استقالته بسبب مزاعم بتزوير الأصوات لاعتماد الميزانية المالية.