بالفيديو - أسود بلباو تفترس إشبيلية وتبدأ رسميا رحلة الهروب من الهبوط

الأحد، 13 يناير 2019 - 19:40

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو - إشبيلية

حقق أتليتك بلباو فوزا مهما على ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد، على ملعب سان ماميس، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

بلباو الذي يقاتل لتجنب الهبوط الأول في تاريخه، واجه إشبيلية للمرة الثانية هذا الأسبوع، بعد أن خسر أمامه 1-3 في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا على نفس الملعب قبل أيام.

الفريق الباسكي افتتح التسجيل في الدقيقة 23 بتسديدة قوية لمهاجمه إنياكي ويليامس.

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هدف تاريخي لـ ويليامس، لأنه أول هدف محلي يسجله المهاجم ذو الأصول الليبيرية على ملعب سان ماميس منذ يناير 2017، إذ سجل كل أهدافه المحلية الـ 15 الأخيرة بعيدا عن ملعب الكتدرائية.

ويليامس نجم الأمسية عاد وأضاف هدف قتل المباراة في الدقيقة 84، ليكسر عقدته على ملعب سان ماميس ويزيح الضغوط من على كاهل فريقه الذي يقاتل للمواصلة في القسم الأول.

بلباو رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 16 بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 33 نقطة في المركز الثالث.

المواجهة ستتجدد بين الطرفين بعد عدة أيام في إياب ثمن نهائي كأس الملك، على رامون سانشيز بيزخوان، وبلباو سيحتاج معجزة قوامها 3 أهداف حتى يمر إلى الدور المقبل.

إشبيلية بلباو الدوري الإسباني

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