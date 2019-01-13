كاسانو: كنت قادرا على الوصول لمستوى ميسي.. وإيطاليا دولة عنصرية

الأحد، 13 يناير 2019 - 19:06

كتب : FilGoal

أنطونيو كاسانو

يعتقد أنطونيو كاسانو الدولي الإيطالي السابق، أنه كان قادرا على الوصول لمستوى ليو ميسي قائد برشلونة، في مسيرته التي شهدت مروره على عدة أندية كبرى.

كاسانو الذي اعتزل كرة القدم مؤخرا، تحدّث إلى شبكة "سكاي"، ولم يقتصد في كلمات الثناء بحق نفسه: "لعبت في مجموعة من أفضل الأندية في العالم، لا يمكن القول إنني لست سعيدا أو محظوظا. لقد كنت على يقين أنني لو فشلت في مكان ما، فسأتحصل على فرصة أخرى في نادٍ آخر".

مضيفا: "مثلما صرّح (فرانشيسكو) توتي قبل فترة، لقد قدّمت 50% فقط من إمكانياتي في الملاعب، لقد أقدمت على أشياء كارثية أحيانا وكرهت التدريبات، إن فعلت ما توجب علي طوال 15 عاما، لصرت مثل ميسي".

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المهاجم السابق في ميلان وإنتر، لا يحبذ تخلي الروسونيري عن لاعبه جونزالو إيجوايين، كما انتقد مطالبات ماورو إيكاردي بالرحيل عن النيراتزوري: "بدلا من بيعه، يجب على ميلان أن يبني فريقا جيدا من حوله. لو امتلكت عصا سحرية، لنقلته إلى إنتر بدلا من إيكاردي الذي سأفتح له باب الرحيل طالما أراد ذلك".

كاسانو تحدّث بكثير من الصراحة عندما سُئل على أزمة العنصرية التي انفجرت في إيطاليا مع أزمة كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الأخيرة: "هناك أشياء لا أستطيع استيعابها، فنحن جميعا سواسية. في رأيي هذه مشكلة متأصلة في إيطاليا، أشعر أننا دولة عنصرية".

كاسانو (36 عاما) لعب في أندية باري، روما، ريال مدريد، سامبدوريا، ميلان، إنتر، فيرونا، ويمتلك 39 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا سجّل خلالها 10 أهداف.

أنطونيو كاسانو ميسي إيجوايين إيكاردي

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