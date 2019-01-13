التشكيل - كوتينيو أساسي مع برشلونة.. وعودة ميسي وسواريز أمام إيبار

الأحد، 13 يناير 2019 - 18:47

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو

عاد فيليبي كوتينيو لتشكيلة برشلونة الأساسية في الدوري الإسباني، بمواجهة إيبار في الجولة 19، على ملعب كامب نو.

إرنستو فالفيردي الذي لم يعتمد على لاعبه البرازيلي بشكل كبير مؤخرا، أعاده لتشكيلته الأساسية، مع إبقاء عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء.

التشكيلة شهدت عودة ليو ميسي ولويس سواريز بعد إراحتهما في مباراة الكأس أمام ليفانتي قبل أيام.

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تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - آرثر ميلو

الهجوم: فيليبي كوتينيو - ليونيل ميسي - لويس سواريز

دكة البدلاء: يسبر سيليسن - خيسون موريو - نيلسون سيميدو - كارلس ألينيا - أرتورو فيدال - دينيس سواريز - عثمان ديمبيلي

تشكيل إيبار:

حراسة المرمى: أسيير رييسجو

الدفاع: روبن بينيا - بيدرو بيجاس - أنايتز أربيا - خوسيه أنخيل فالديز "كوتي"

الوسط: جونزالو إسكالانتي - بابي ديوب - فابيان أوريانا - مارك كوكوريّا - جوان جوردان

الهجوم: سيرجي إنريتش

دكة البدلاء: ماركو ديميتروفيتش - سيرخيو ألفاريز - مارك كاردونا - باولو أوليفيرا - بابلو دي بلاسيس - بيري ميا - كيكي جارسيا

برشلونة إيبار الدوري الإسباني

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