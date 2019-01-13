محدّث انتهت - توتنام (0) - (1) مانشستر يونايتد

الأحد، 13 يناير 2019 - 18:19

كتب : FilGoal

توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة توتنام أمام مانشستر يونايتد في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

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المباراة تنطلق في السادسة والنصف مساءً.

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** دي خيا يواصل التألق

** بداية الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق54 ماركوس راشفورد يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد بعد تمريرة طولية رائعة من بول بوجبا

** ق11 لينجارد كاد يهز شباك توتنام ولكن تسديدته فوق المرمى

** ق7 فرصة أولى محققة لتوتنام ولكن تسديدة وينكس تعلو العارضة

** انطلاق المباراة

في إنجلترا مانشستر يونايتد توتنام

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