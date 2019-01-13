مونديال اليد - قطر تحقق أول فوز على مصر في تاريخ بطولات العالم.. مهمة الفراعنة تتصعب

حقق منتخب قطر أول فوز في تاريخه على حساب مصر في بطولات العالم لكرة اليد.

وسقط الفراعنة أمام المنتخب العنابي بنتيجة 22-28 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبذلك تخسر مصر للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام السويد في المباراة الإفتتاحية.

وتواجه منتخبا مصر وقطر من قبل في 3 مباريات ببطولة العالم وفاز الفراعنة في جميع المواجهات السابقة.

وبذلك يتذيل منتخب مصر بلا رصيد من النقاط بينما رفع المنتخب القطري رصيده إلى نقطتين.

ويلتقي منتخب مصر غدا الاثنين في السابعة مساء فريق الأرجنتين في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ونجح أحمد الأحمر في تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم حسين زكي بـ221 هدفا ليصبح الهداف التاريخي لمصر وإفريقيا برصيد 226 هدفا.