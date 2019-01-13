بالفيديو - اليابان تفوز بشق الأنفس على عمان.. وتعبر إلى ثمن نهائي كأس آسيا

تأهلت اليابان إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019، بفوزها الصغير على عمان بهدف دون مقابل، على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

اليابان التي تدخل البطولة بتشكيلة شابة، باتت تاسع المتأهلين إلى الدور الثاني، إذ سبقها: الإمارات، الأردن، كوريا الجنوبية، الصين، إيران، العراق، السعودية، قطر.

عمان كادت أن تتقدم في النتيجة بالدقيقة 20 بعد هجمة مرتدة سريعة، إلا أن المهاجم محسن الغساني فشل في استهداف الشباك الخالية بعد مراوغته الحارس الياباني جوندا، لتمر الكرة إلى جوار القائم مباشرة.

اليابان لم تكتف بالمراقبة، فردت بهجمة خطيرة في الدقيقة 24، إلا أن جينكي هاراجوتشي فشل في التسجيل بعد تصدٍ رائع للحارس العماني فايز الرشيدي، فيما تكفّل خالد البريكي بإبعاد التسديدة اليابانية الثانية التي أطلقها ريستيو دوان، من على خط المرمى.

هدف المباراة الوحيد سُجل في الدقيقة 28، بواسطة هاراجوتشي الذي نفّذ ركلة جزاء تحصّل عليها إثر مخالفة من رائد صالح، لم يتردد الحكم الماليزي محمد أميرول في احتسابها وسط اعتراضات عمانية.

نهاية الشوط الأول شهدت لقطة تحكيمية جدلية أخرى، عندما أطلق صالح اليحيائي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت في يد يوتو ناجاتومو ظهير اليابان، وغيّرت اتجاهها إلى ركلة ركنية، والحكم رفض احتساب أي مخالفة.

في الشوط الثاني فشل المنتخب العماني في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى اليابان، فيما اكتفى محاربو الساموراي بهدف الشوط الأول بسبب رعونة مهاجميهم.

لترفع اليابان رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة وتضمن تأهلها إلى الدور المقبل، فيما ظلت عمان بلا رصيد من النقاط، في انتظار نتيجة المباراة التالية في المجموعة بين أوزباكستان وتركمانستان.