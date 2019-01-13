مونديال اليد - أحمد الأحمر يتخطى زكي ويصبح الهداف التاريخي لمصر وإفريقيا في المونديال

الأحد، 13 يناير 2019 - 16:55

كتب : محمد سمير

أحمد الأحمر

تخطى أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكر اليد الرقم القياسي المسجل باسم حسين زكي ليصبح الهداف التاريخي للفراعنة وإفريقيا في تاريخ بطولات العالم.

وقبل انطلاق مباراة مصر وقطر في الجولة الثانية من دور المجموعات كان رصيد الأحمر 220 هدفا بينما حسين زكي 221.

ويشارك الأحمر في بطولة العالم للمرة الثامنة مع المنتخب المصري بينما خاض حسين زكي ست بطولات فقط.

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وسجل أحمد الأحمر هدفين في أول ربع ساعة من الشوط الأول لمواجهة مصر وقطر ليصل رصيده إلى 222 هدفا.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام السويد 24-27 في المباراة الإفتتاحية.

وجاءت مشاركات أحمد الأحمر في بطولة العالم كالآتي:

فرنسا 2017 (21 هدفا)

قطر 2015 (27 هدفا)

إسبانيا 2013 (42 هدفا)

السويد 2011 (37 هدفا)

كرواتيا 2009 (36 هدفا)

ألمانيا 2007 (38 هدفا)

تونس 2005 (14 هدفا)

بينما مشاركات حسين زكي في بطولة العالم كالآتي:

مصر 99 (6 أهداف)

فرنسا 2001 (39 هدفا)

البرتغال 2003 (61 هدفا)

تونس 2005(36 هدفا)

ألمانيا 2007 (29 هدفا)

كرواتيا 2009 (50 هدفا)

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