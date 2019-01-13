مارادونا يخرج من غرفة العمليات بسلام

الأحد، 13 يناير 2019 - 16:45

كتب : FilGoal

دييجو مارادونا

خرج دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية من غرفة العمليات بسلام بعد الخضوع لعملية جراحية.

وقال ماتياس مورلا محامي مارادونا إنه يتعافى في المستشفى بعد عملية ناجحة لوقف النزيف الداخلي بسبب فتق.

وأضاف عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مارادونا اكتشف المشكلة أثناء إجراء الفحص الروتيني بالمستشفى هذا الشهر.

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وواصل "لقد انهى مارادونا العملية الجراحية بنجاح، الحمد لله سارت الأمور على أكمل وجه".

واكتشف الاطباء النزيف قبل وقت قصير من موعد رحيل مارادونا الى المكسيك حيث يتولى تدريب فريق دوريادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية.

واوضح مورلا ان مارادونا الذي قاد منتخب الارجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986 سيعود الى النادي المكسيكي لموسم ثان عندما يكتمل تعافيه.

مارادونا

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