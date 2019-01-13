بالفيديو - هل ظلم الحكم عمان؟ اليابان تتقدم في الشوط الأول وسط اعتراضات كبيرة

أثارت قرارات الحكم الماليزي محمد أميرول، اعتراضات حادة من لاعبي منتخب عمان، في نهاية الشوط الأول للمواجهة أمام اليابان، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لكأس آسيا 2019.

المباراة الجارية على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي، انتهى شوطها الأولى بتقدم اليابان بهدف دون رد على المنتخب العماني.

اللقطة التحكيمية الأبرز حدثت في الدقيقة الأخيرة من الحصة الأولى، عندما أطلق صالح اليحيائي لاعب عمان تسديدة قوية، اصطدمت بيد المدافع الياباني يوتو ناجاتومو وغيّرت طريقها إلى ركلة ركنية.

اليابان تقدّمت بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 28، بواسطة جينكي هاراجوتشي، قرار لم يخل من الجدل في احتسابه، إذ نتج عن التحام بين هاراجوتشي نفسه ورائد إبراهيم، ولم يتردد الحكم الماليزي في احتساب ركلة جزاء.

اليابان في حاجة إلى التعادل لضمان التأهل إلى الدور المقبل بعد فوزها في الجولة الأولى 3-2 على تركمانستان، فيما تسعى عمان للاستفاقة بعد الخسارة في أول مباراة 1-2 أمام أوزباكستان.