وزير الرياضة يصل اجتماع اتحاد الكرة قبل إعلان مدير بطولة أمم إفريقيا

وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مقر اتحاد الكرة لحضور اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة ترتيبات استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ومن المقرر أن يُعلن عن اسم مدير البطولة التي فازت مصر بشرف تنظيمها، عقب نهاية الاجتماع.

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة في استقبال وزير الرياضة قبل عقد جلسة مع باقي الأعضاء.

وضمن المرشحين لتولي منصب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، يبرز اسم محمد فضل نجم الأهلي ومدير تعاقداته السابق، بحسب ما صرح به أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة.

فضل – الحاصل على بكالريوس حقوق شعبة لغة إنجليزية – والذي يجيد اللغة الفرنسية أجرى معايشة مع أليكسي سوركين المدير التنفيذي لكأس العالم 2018 كما حضر دورات تدريبية في إسبانيا خلال فترة قيادته ملف الصفقات داخل القلعة الحمراء.