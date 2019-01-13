هازارد: لا يوجد لاعبان عظيمان.. ميسي الأفضل في التاريخ
الأحد، 13 يناير 2019 - 15:07
كتب : FilGoal
يرى إدين هازارد نجم تشيلسي أن ليونيل ميسي أيقونة برشلونة هو أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق وذلك في حواره مع قناة إتش.إل.إن الأمريكية.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
وقال البلجيكي:"تقول لاعبين هما الأعظم على الإطلاق؟ أبدا. هناك لاعب واحد فقط هو الأعظم في التاريخ، إنه ميسي".
وواصل "أفضل ذكرى لي في 2018 هي مواجهة برشلونة مرتين في دوري أبطال أوروبا. كنت سعيدا لمواجهة برشلونة وميسي، لكني لم أقدم ما توقع. أصبت بخيبة الأمل".
واستمر هازارد "أولادي الثلاثة كانوا في ملعب ستامفورد بريدج لمتابعة المباراة. الأكبر مشجع كبير لميسي، كلنا نشجع ميسي حقيقة. أراد رؤية ميسي يوما، لأن ميسي لاعب استثنائي".
وأطاح برشلونة بفريق تشيلسي من الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن تتوقف رحلة النادي أمام روما.
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