أتليتكو مدريد يهزم ليفانتي بهدف ويضيق الفارق مع برشلونة في الدوري الإسباني

الأحد، 13 يناير 2019 - 15:06

كتب : محمد سمير

جريزمان

نجح أتليتكو مدريد في خطف الفوز بهدف نظيف على ليفانتي ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وواصل أتليتكو مدريد تضييق الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر، بينما فشل ليفانتي في تحقيق الفوز بالمباراة الخامسة على التوالي في الدوري.

وسجل أنطوان جريزمان هدف أتليتكو مدريد الوحيد في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

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وكانت تقنية الفيديو قد ألغت هدفا لأتليتكو مدريد في الشوط الأول عن طريق كوكي.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي يلاقي إيبار مساء اليوم الأحد.

وابتعد أتليتكو بتلك النتيجة بالمركز الثاني بغض النظر عن نتيجة إشبيلية صاحب الـ33 نقطة أمام أتليتك بلباو مساء اليوم.

ورفع جريزمان رصيده إلى 9 أهداف في الدوري الإسباني في المركز الخامس بفارق 7 أهداف عن ليونيل ميسي المتصدر.

أتليتكو مدريد جريزمان ليفانتي الدوري الإسباني

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