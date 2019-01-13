بالفيديو - قطر تدك حصون كوريا الشمالية بـ6 أهداف وتتأهل للدور التالي من كأس آسيا

الأحد، 13 يناير 2019 - 15:04

كتب : FilGoal

المعز علي - قطر ضد كوريا الشمالية

نجح المنتخب القطري في خطف بطاقة التأهل للدور الثاني من بطولة كأس آسيا 2019، وذلك بعدما سحق خصمه كوريا الشمالية بنتيجة 6-0، وذلك يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

المنتخب القطري لم يدخر جهدا منذ بداية المباراة، وضغط بقوة على المنتخب الكوري الشمالي، ليتمكن بعد مرور 9 دقائق فقط من هز شباك خصمه بعد تمريرة رائعة من أكرم عفيف وصلت إلى المعز علي نجم المباراة الذي أسكنها ببراعة داخل الشباك من داخل منطقة الجزاء.

لم يطل انتظار قطر لتسجيل الهدف الثاني، ففي الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، سجل المعزل علي هدفا بعد جملة رائعة، تمريرة من الظهير عبد الكريم حسن وصلت إلى حسن الهيدوس على الجناح الذي مررها بدوره داخل منطقة الجزاء إلى المعز علي ليكسنها الأخير بالكعب في شباك كوريا الشمالية.

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وأضاف بوعلام خوخي الهدف الثالث لقطر في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة طولية رائعة وصلت إلى أكرم عفيف الذي مررها فور تدخل حارس كوريا الشمالية ضده في منطقة الجزاء لتصل إلى رأس بوعلام الذي أسكنها الشباك الخالية.

وهيمن منتخب قطر على مجريات الشوط الثاني، إذ أن المعز علي وبمجهود رائع ضغط وقطع الكرة في الدقيقة 55 ليمررها إلى أكرم عفيف، الذي ردها بدوره إلى المعز ووضعه في مواجهة المرمى ليسجل الهدف الثالث له والرابع لقطر.

تابع منتخب قطر عرضه المتميز، وسجل المعز علي رابع أهدافه وخامس أهداف قطر في الدقيقة 60 بعد تمريرة من اللاعب المتميز أكرم عفيف.

ولم يسجل المعز علي الهدف الثالث لكنه صنعه، بعد أن أرسل تمريرة رائعة في الدقيقة 67 إلى الظهير عبد الكريم حسن الذي سجل سادس أهداف قطر في المباراة.

وجاء تهديد من كوريا الشمالية في الدقيقة 70 بعد ضربة حرة مباشرة نفذها كيم سونج جي لاعب كوريا من خارج منطقة الجزاء وكادت أن تخادع سعد الشيب حارس قطر لكنه أنقذها وحولها إلى ركنية.

وشهد اللقاء قبل نهايته بدقيقتين من أصل 3 دقائق احتسبها الحكم وقتا بدلا من الضائع، حالة طرد لجونج إل جوان جناح كوريا الشمالية بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع منتخب قطر رصيده من النقاط إلى 6 بالتساوي مع المنتخب السعودي، فيما يتساوى منتخب لبنان بدون نقاط مع كوريا الشمالية.

ويواجه منتخب السعودية نظيره القطري يوم 17 من الشهر الجاري ضمن آخر جولات دور المجموعات، في مباراة ستحدد المتأهل كأول وثاني من المجموعة، أمام منتخب لبنان فسيواجه كوريا الشمالية على أمل التأهل ضمن أفضل ثالث.

كأس آسيا كأس آسيا 2019

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