فالفيردي: نيمار لم يهاتفني

رد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة على تقارير زعمت أن اتصالات جرت بين ممثلي نيمار ومسؤولي النادي الكاتالوني أملا في عودة اللاعب إلى الفريق.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية:"الناس تقول أشياء كبيرة عن لاعبين في فرق آخرى".

وواصل "نيمار لاعب كبير، قدم كأسا عالمية رائعة، لكنه الآن في ناد آخر، لذا لا يوجد ما يقال في الأمر".

واستمر فالفيردي "الأمر لا علاقة له بمكالمات هاتفية مع نيمار، اللاعب لم يتواصل معي. قصص جديدة دائما تظهر في الصحف. إنه لاعب في باريس سان جيرمان ونحن نحترم النادي الفرنسي".

وتواصل تقارير زعمها أن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة وأنه نادم على الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

ورحل نيمار عن برشلونة في 2017 لينتقل إلى الفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.