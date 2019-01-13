فالفيردي: نيمار لم يهاتفني

الأحد، 13 يناير 2019 - 14:09

كتب : FilGoal

نيمار

رد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة على تقارير زعمت أن اتصالات جرت بين ممثلي نيمار ومسؤولي النادي الكاتالوني أملا في عودة اللاعب إلى الفريق.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية:"الناس تقول أشياء كبيرة عن لاعبين في فرق آخرى".

وواصل "نيمار لاعب كبير، قدم كأسا عالمية رائعة، لكنه الآن في ناد آخر، لذا لا يوجد ما يقال في الأمر".

أخبار متعلقة

تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية "الأفضل مع ثنائي الدفاع" خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي قائد ليفربول: تعلمنا درس موسم 2014 ولا نفكر في اللقب الآن

واستمر فالفيردي "الأمر لا علاقة له بمكالمات هاتفية مع نيمار، اللاعب لم يتواصل معي. قصص جديدة دائما تظهر في الصحف. إنه لاعب في باريس سان جيرمان ونحن نحترم النادي الفرنسي".

وتواصل تقارير زعمها أن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة وأنه نادم على الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

ورحل نيمار عن برشلونة في 2017 لينتقل إلى الفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

نيمار باريس سان جيرمان برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل القمة – مارسيال وراشفورد يقودان كتيبة يونايتد.. وتوتنام بالقوة الضاربة 8 دقيقة | أوروبا
هل يحطم المعز رقم علي دائي الصامد منذ 23 عاما؟ 16 دقيقة | الوطن العربي
مهاجم إيفرتون السابق يحذر صلاح من "السمعة السيئة لمن يسقط بسهولة في منطقة الجزاء" 20 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - اليابان تفوز بشق الأنفس على عمان.. وتعبر إلى ثمن نهائي كأس آسيا 20 دقيقة |
جنش يمنع هدفا مغربيا بعد خطأ عبد الغني 22 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - إلغاء هدف لـ الزمالك ضد اتحاد طنجة بداع التسلل 36 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك