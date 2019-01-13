يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة قطر ضد كوريا الشمالية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا يوم الأحد.

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نهاية المباراة

د.91 طرد جونج إل جوان جناح كوريا الشمالية بعد حصوله على الإنذار الثاني.

د.70 كيم سونج جي لاعب كوريا ينفذ ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وكادت أن تخادع قطر ليتصدى لها سعد الشيب حارس قطر ببراعة.

د.67 يبدو أن المعز علي قد مل من تسجيل الأهداف وبدأ يصنعها، تمريرة رائعة إلى الظهير عبد الكريم حسن الذي يسجل الهدف السادس.

د.60 جووووووووووول قطر تحطم كوريا الشمالية.. المعز علي يسجل الرابع له والخامس لقطر.. بعد تمريرة من الرائع أكرم عفيف.

د.55 جوووووووووول المعز علي يضغط ويقطع الكرة ويمررها إلى أكرم عفيف الذي يعيدها إليه في مواجهة المرمى ليسجل هدفه الثالث في هذه المباراة والرابع في البطولة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.43 جوووووووول الهدف الثالث تمريرة طولية رائعة تصل إلى أكرم عفيف وبعد تدخل حارس المرمى داخل منطقة الجزاء تصل الكرة إلى رأس بوعلام خوخي الذي يسكنها الشباك الخالية.

د.11 جوووووول تمريرة رائعة من عبد الكريم الحسن تصل إلى حسن الهيدوس الذي يمررها داخل منطقة الجزاء إلى المعز علي الذي يسكن الكرة شباك كوريا الشمالية بالكعب.

د.9 جوووووووووووول الأول لقطر، انطلاقة وتمريرة من أكرم عفيف وتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء للمعز علي ليكون أول أهداف اللقاء لصالح قطر.

بداية المباراة