فالفيردي: برشلونة في حاجة للتعاقد مع مهاجم

شدد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على حاجة الفريق للتعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الحالية.

ألفارو موراتا النادي : تشيلسي فيرناندو يورينتي النادي : توتنام هوتسبر برشلونة

وكان برشلونة قد أعلن رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية، ويعتمد الفريق الكتالوني على لويس سواريز في مركز الهجوم.

وقال فالفيردي في تصريحات للصحفيين: "نعم بالفعل أود الحصول على مهاجم إضافي، هناك فراغ الآن تركه منير الحدادي".

وتابع "الآن لدينا بعض المراكز الشاغرة مع إصابة رافينيا، يمكننا تصحيح ذلك في ظل فتح سوق الانتقالات الشتوية".

وعن إمكانية عدم ضم لاعب أوضح "يجب أن نضع في اعتبارنا الجوانب المالية لأي صفقة، وإذا لم يكن ذلك قابلا للتطبيق فسننظر إلى لاعبي الفريق ب".

ويلعب برشلونة مساء اليوم الأحد أمام فريق إيبار ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وأضاف فالفيردي "نحن نريد مهاجم يمكنه التكيف بسرعة مع الفريق ويعرف الدوري جيدا ومتاح للعب على الفور".

وتم حديثه "لا يمكن أن يكون هناك استقرار على اسم معين، لكن إذا لم نتمكن من العثور على ذلك المهاجم فسنواصل اللعب بما لدينا".

وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى ارتباط اسم ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي وفرناندو يورينتي مهاجم توتنام بالانتقال إلى برشلونة.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد أقرب منافسيه.