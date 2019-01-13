تقرير - تشيلسي يفكر في استعادة مدافعه السابق من بورنموث

الأحد، 13 يناير 2019 - 12:50

كتب : FilGoal

ناثان أكي

يفكر نادي تشيلسي في استعادة خدمات ناثان آكي مدافعه السابق ولاعب بورنموث الحالي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن تشيلسي سيفعل بند إعادة الشراء في عقد اللاعب ويقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني، والتي اتفق عليها مع نادي بورنموث قبل أن يبيعه اللاعب.

وانضم آكي إلى بورنموث على سبيل الإعارة لمدة موسم في صيف 2016، قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى نفس الفريق في صيف 2017 بمبلغ 22.8 مليون يورو.

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ويمتد عقد المدافع صاحب الـ23 عاما حتى صيف 2022.

ولعب أكي مباراته الدولية الأولى مع منتخب هولندا في مايو 2017 تحت إمرة فريد جريم المدرب المؤقت السابق للطواحين، وشارك حتى الآن في 10 مباريات دولية سجل خلالها هدفا.

وشارك الدولي الهولندي مع بورنموث خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

وسبق لآكي اللعب بقميص تشيلسي في 17 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

في إنجلترا سوق الانتقالات

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