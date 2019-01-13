كرة طائرة - قرعة البطولة العربية للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك

كشف الاتحاد العربي للكرة الطائرة عن قرعة منافسات البطولة العربية للأندية للسيدات والمقرر إقامتها في مصر بمشاركة أربعة أندية مصرية أبرزهم الأهلي والزمالك.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية سبورتنج والمحرق البحريني والفتاة الكويتي.

بينما تضم المجموعة الثانية فرق الزمالك والصيد بجانب الصفاقسي التونسي والدفاع الحسني المغربي.

وتقام البطولة العربية على الصالة المغطاة باستاد القاهرة في الفترة من 25 يناير إلى 4 فبراير.

وحقق الأهلي البطولة العربية ثماني مرات من قبل أخرهم النسخة الماضية التي أقيمت على استاد القاهرة أيضا وعلى حساب الصافقسي التونسي.