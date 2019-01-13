تقرير - إيفرتون يستعد لبيع توسون ونياسي وشنايدرلين ويحدد السعر المطلوب

يستعد نادي إيفرتون للتخلي عن خدمات الثلاثي عمر نياسي وجينك توسون ومورجان شنايدرلين خلال نافذة الانتقالات الشتوية في شهر يناير. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن نادي إيفرتون يتوقع أن يحصل على قيمة 60 مليون جنيه إسترليني مقابل رحيل الثلاثي عن صفوفه.

وتسعى أندية كريستال بالاس وفولام وكارديف للحصول على خدمات الثنائي جينك توسون وعمر نياسي، لكن هناك اعتراض على السعر المطلوب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيفرتون لا يرغب في بيع توسون بمبلغ أقل من 20 مليون جنيه إسترليني، فيما فتح باب التفاوض بالنسبة لثنائي الفريق الآخر.

وضم إيفرتون، توسون صاحب الـ27 عاما خلال شهر يناير عام 2018 بمبلغ 22.5 مليون يورو من بشكتاش، فيما ضم عمر نياسي من لوكوموتيف موسكو بمبلغ 17.9 مليون يورو في فبراير 2016، وأخيرا مورجان شنايدرلين صاحب الـ29 عاما من مانشستر يونايتد في يناير 2017 بمبلغ 22.9 مليون يورو.

وفي حالة تخلي إيفرتون عن ثنائي الهجوم، فسيكون لديه دومينيك كلافيرت لوين في مركز المهاجم فقط وقد يتجه إلى ضم مهاجم آخر.