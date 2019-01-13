كرة سلة - مجموعات متوازنة للأهلي وسموحة في بطولة إفريقيا.. والأحمر يستضيف مجموعته

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة عن وقوع الأهلي وسموحة ممثلا مصر في مجموعتين متوازنتين.

يقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجوار أندية أول أغسطس الأنجولي وفيروفيارو الموزمبيقي وريج الرواندي.

بينما سموحة يقع في المجموعة الرابعة بجوار أندية بيترو دي لواندا الأنجولي ومازيمبي الكونغولي وCOSPN من مدغشقر.

ويستضيف النادي الأهلي مباريات مجموعته في الفترة من 8 إلى 10 فبراير على صالة النادي بالجزيرة.

وتختتم مباريات دور المجموعات يوم 10 مارس المقبل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي من البطولة في الفترة من 22 مارس إلى 14 أبريل بنظام الذهاب والعودة.

ويتأهل أربعة فرق للمربع الذهبي وتقام المرحلة النهائية في الفترة من 3 إلى 5 مايو إذ يلتقي كل فريق بالثلاثة الآخرين في دورة مجمعة ببلد أحد الأندية المتأهلة.