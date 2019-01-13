مونديال اليد - منافس مصر.. تراجع مستوى قطر واكتساح للفراعنة في المواجهات المباشرة

يلتقي المنتخب المصري لكرة اليد في الرابعة والنصف من مساء اليوم الأحد بمنتخب قطر ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد.

يقع منتخبا مصر وقطر في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات المجر والسويد والأرجنتين وأنجولا، في البطولة المقامة بدولتي ألمانيا والدنمارك حتى 27 من الشهر الجاري.

سقط منتخبا مصر وقطر في الجولة الافتتاحية من مونديال اليد، إذ خسر الفراعنة من السويد وصيف بطولة أوروبا، بينما سقط العنابي أمام أنجولا في مفاجأة كبرى.

منتخب قطر صاحب أكبر إنجاز عربي في تاريخ بطولات العالم لكرة اليد بعد الحصول على وصافة نسخة 2015، ولكن تراجع مستوى العنابي كثيرا بعد تلك النسخة بسبب رحيل عدد من المجنسين المتميزين.

إلا أن المنتخب المصري صاحب أول إنجاز عالمي بالتأهل للمربع الذهبي في 2001 كأول منتخب غير أوروبي يصل لذلك الدور.

وبالرغم من ذلك تبقى مواجهة مصر أمام قطر متكافئة في النسخة الحالية في ظل تواجد الثنائي رافائيل كابوتي وبيرتراند رويني بجانب الوافد الجديد فرانكيس مارزو ذو الأصول الكوبية.

تاريخ قطر:

يشارك المنتخب القطري للمرة السابعة في تاريخه بمونديال اليد ويقع مع مصر في نفس المجموعة للمرة الرابعة.

في أول أربع مشاركات للمنتخب العنابي في البطولة أعوام 2003 و2005 و2007 و2013، شهدت نتائج متأخرة لقطر في ظل ضعف قوام الفريق.

ومنذ طفرة 2015 والتي شهدت تجنيس عدد من اللاعبين الدوليين بجانب جلب العديد من المحترفين للدوري القطري لم يبتعد العنابي عن ربع النهائي إذ حصل على وصافة 2015 والمركز الثامن في النسخة الماضية 2017.

المواجهات المباشرة:

يلتقي منتخبا مصر وقطر للمرة الرابعة في بطولة العالم لكرة اليد وجميع المواجهات السابقة كانت في دور المجموعات من المونديال.

وشهدت المواجهات الثلاثة السابقة تفوق كاسح للمنتخب المصري بالفوز في جميع المباريات.

وكانت البداية في نسخة 2005 التي أقيمت في تونس، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 31-29 في المجموعة الرابعة.

وفي نسخة 2007 التي أقيمت بإسبانيا تغلب الفراعنة على المنتخب العنابي بنتيجة 35-24 وفشل المنتخبان في التأهل.

والمواجهة الأخيرة كانت في افتتاح النسخة الماضية 2017 والتي أقيمت في فرنسا، ونجح رجال مصر في الفوز بنتيجة 22-20 وتأهل المنتخبان لثمن النهائي.

قائمة قطر:

تشهد قائمة العنابي تغيرا عن نسخة 2015 التي شهدت الإنجاز الذهبي والوصول لنهائي بطولة العالم.

إلا أن القائمة تشهد تواجد الرباعي رافائيل كابوتي وبيرتراند رويني وحارس المرمى دانييل ساريتش ولاعب الدائرة يوسف بن علي الحاصلين على فضية مونديال 2015.

ويعتبر فرانكيس مارزو ذو الأصول الكوبية من أبرز لاعبي القائمة الحالية للعنابي وهو وافد جديد على المنتخب ويلعب في مركز الظهير الأيسر ومحترف بنادي سبورتنج البرتغالي.

وبجانب مارزو يتواجد في القائمة أنادين سولياكوفيتش حارس المرمى البديل ونضال عيسى وأنيس زواوي في إضافة جديدة للمنتخب القطري.

حوار يوسف بن علي لـ في الجول