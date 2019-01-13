توخيل: سأنام جيدا حين نضم لاعبا جديدا

تدعيم قائمة باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الشتوية أمر ضروري بالنسبة للمدرب الألماني توماس توخيل رغم كثرة النجوم في صفوف الفريق.

وقال توخيل في تصريحات صحفية:"المدير الرياضي أنتيرو هنريكي والرئيس قالا إنني سأحصل على لاعب جديد وأنا أثق بهما. لكن في الوقت نفسه أخشى ألا يحدث ذلك. أعلم مدى صعوبة سوق الانتقالات الشتوية".

وواصل مدرب بروسيا دورتموند السابق "أتمنى انتداب لاعب جديد لكني أخاف ألا يأتي. حين أحصل عليه سأنام جيدا".

وسحق سان جيرمان مضيفه إميان بثلاثة أهداف دون رد يوم السبت معززا تصدره لترتيب الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة.

ولا يجد سان جيرمان صعوبة في التفوق على منافسيه المحليين وإنما يأمل التعاقد مع لاعب مميز لتدعيم قائمته في دوري أبطال أوروبا البطولة التي يسعى للحصول عليها منذ سنوات.

ويواجه سان جيرمان فريق مانشستر يونايتد في فبراير في الدور ثمن النهائي للبطولة.