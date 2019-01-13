تقرير: يونايتد يكتب اسم ساوثجيت في قائمة المرشحين لتدريبه

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن مسؤولي مانشستر يونايتد وضع جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا في قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق مستقبلا.

ورغم أن عقد ساوثجيت ممتد مع المنتخب الإنجليزي إلى 2022 إلا أن يونايتد لا يستبعد التعاقد معه إذا لزم الأمر.

ويبقى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنام المرشح الأبرز لقيادة يونايتد لكن تقول الصحيفة إن المخاوف تزيد في الأخير بشأن عدم القدرة على التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني.

ويقود أولي جونار سولشاير فريق يونايتد بصفة مؤقتة بعد استغناء النادي عن البرتغالي جوزيه مورينيو.

وحقق سولشاير الفوز في أول خمس مباريات مع الفريق معززا حظوظه في تولي المهمة بشكل دائم مع نهاية الموسم الحالي.

وفاز يونايتد مع سولشاير على كارديف سيتي وهدرسفيلد تاون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد وريدنج لكن اختبارا قويا ينتظر المدرب النرويجي يوم الأحد أمام توتنام في لندن.

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 38 نقطة.