جاتوزو يلمّح لرحيل إيجوايين في فترة الانتقالات الشتوية

لمّح جينارو جاتوزو مدرب ميلان، بقرب رحيل مهاجمه جونزالو إيجوايين عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ميلان تأهل بصعوبة بالغة إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه في الوقت الإضافي على مضيفه سامبدوريا 2-0، دون أن ينجح المهاجم الأرجنتيني في الوصول للشباك.

وقال جاتوزو بعد المباراة: "تجمعنا علاقة صادقة للغاية، نقول الأشياء في وجوه الناس، وعندما يتخذ اللاعب قرارات معينة، فيكون من الصعب جدا إقناعه بخلاف ذلك".

مضيفا: "في هذه اللحظة هو لاعب في ميلان ونحن نترقب الموقف، لا أدري ما سيحدث، نتعامل بصراحة مع الجميع وأرغب في مواصلة هذا الأسلوب".

ميلان يستعد لخوض مباراة كأس السوبر الإيطالي في مدينة جدة السعودية يوم الأربعاء المقبل بمواجهة يوفنتوس، وجاتوزو يأمل في الظفر بهذا اللقب لما سيعود على فريقه من فوائد: "ستنقلنا طائرة خاصة إلى جدة ونأمل أن نستعيد طاقتنا سريعا، إنها مباراة كبيرة، يمكنها أن تساعدنا على مستوى الشخصية والعقلية".