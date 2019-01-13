بالفيديو - بروفة السوبر.. يوفنتوس يتجاوز بولونيا بالبدلاء ويواصل حملة الدفاع عن لقب الكأس

تأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بفوزه على مضيفه بولونيا 2-0 على ملعب ريناتو دالارا.

يوفنتوس الذي أراح عدة لاعبين أساسيين على رأسهم كريستيانو رونالدو، افتتح التسجيل بواسطة فيديريكو بيرناردسكي بالدقيقة 9 بعد خطأ قاتل مشترك بين أنجيلو دا كوستا حارس مرمى بولونيا وزميله دانيلو.

في الشوط الثاني أمّن الفرنسي مويسيس كين التأهل ليوفنتوس، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ماسيميلينو أليجري دفع بنجميه كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا لاحقا، دون أن ينجحا في التسجيل.

يوفنتوس سينتظر الفائز كالياري وأتالانتا ليواجهه في ربع النهائي، بطريق الاحتفاظ باللقب للموسم الخامس على التوالي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ميلان في جدة يوم الأربعاء المقبل، بكأس السوبر الإيطالي.