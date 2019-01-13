بالفيديو - بروفة السوبر.. يوفنتوس يتجاوز بولونيا بالبدلاء ويواصل حملة الدفاع عن لقب الكأس

الأحد، 13 يناير 2019 - 00:07

كتب : FilGoal

بولونيا - يوفنتوس - كأس إيطاليا

تأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بفوزه على مضيفه بولونيا 2-0 على ملعب ريناتو دالارا.

يوفنتوس الذي أراح عدة لاعبين أساسيين على رأسهم كريستيانو رونالدو، افتتح التسجيل بواسطة فيديريكو بيرناردسكي بالدقيقة 9 بعد خطأ قاتل مشترك بين أنجيلو دا كوستا حارس مرمى بولونيا وزميله دانيلو.

في الشوط الثاني أمّن الفرنسي مويسيس كين التأهل ليوفنتوس، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49.

أخبار متعلقة

بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي بالفيديو – بسمة البدايات تظهر من جديد.. الأهلي يضرب فيتا كلوب مرتين ويخرج منتصرا بالفيديو - البديل الذهبي كوتروني يسجل هدفين خارقين ويقود ميلان إلى ربع نهائي الكأس كلوب يكشف عن "صدمة" تلقاها قبل انطلاق لقاء برايتون

ماسيميلينو أليجري دفع بنجميه كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا لاحقا، دون أن ينجحا في التسجيل.

يوفنتوس سينتظر الفائز كالياري وأتالانتا ليواجهه في ربع النهائي، بطريق الاحتفاظ باللقب للموسم الخامس على التوالي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ميلان في جدة يوم الأربعاء المقبل، بكأس السوبر الإيطالي.

يوفنتوس بولونيا كأس إيطاليا

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – أحمد جمعة على أعتاب الدوري السعودي 56 دقيقة | مصر
مجموعة الأهلي – مدرب شبيبة الساورة: الحكم هو سبب خسارتنا ضد سيمبا ساعة | إفريقيا
مجموعة الأهلي – المتحدث باسم شبيبة الساورة يهاجم لاعبيه ويصرح: كنا سنموت إذا انتصرنا ساعة | إفريقيا
ديشامب: لن أنسى اتهام بنزيمة لي بالعنصرية.. لقد تألمت ساعة | أوروبا
رسميا – الصفقة السابعة.. أسامة إبراهيم إلى الإسماعيلي ساعة | مصر
من أجل استمرار الذكريات المغربية السعيدة.. الزمالك ضد اتحاد طنجة 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة 4 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات

قد ينال إعجابك