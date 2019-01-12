بيتزي يشيد بـ هتان باهبري.. ويشرح سبب صعوبة مباريات السعودية المقبلة

أشاد خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب السعودية بلاعبيه عموما، وهتان باهبري خصوصا، بعد الفوز على لبنان.

السعودية تأهلت إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019 بعد الفوز 2-0 على لبنان، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للبطولة المقامة على أرض الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "هتان باهبري لاعب مميز ويقدّم مستويات رائعة، إنه أحد أهم لاعبينا بجانب كل زملائه، أتمنى أن يتصاعد مستواه".

السعودية خرجت بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ 19 عاما، حقيقة دفاعية تضع الأخضر كمرشح مبكر للظفر باللقب للمرة الرابعة في تاريخها.

بيتزي واصل حديثه: "المباراة لم تكن سهلة في البداية، لكننا حرصنا على الاستحواذ على الكرة حتى نسيطر على المباراة، مما مكّننا من الخروج فائزين".

مضيفا "نشعر بدعم الجماهير، نقدّر ذلك كثيرا وهذا دافع لنا لاستكمال المشوار في البطولة".

كما شدد المدرب الإسباني الأرجنتيني على قوة المنافس: "اللاعبون نفّذوا تعليماتي على أكمل وجه، والتزموا بأدوارهم الدفاعية والهجومية، وتمكّنوا من تحقيق الفوز، أنا سعيد بالفوز على لبنان لأنها كانت مواجهة صعبة".

واختتم مبرزا سبب صعوبة المباريات المقبلة: "مع مرور الوقت تصير المباريات أكثر صعوبة بسبب دراسة المنتخبات المنافسة لأسلوبنا، هذا أمر طبيعي ولكننا بالتأكيد سنكون مستعدين لكل المباريات المقبلة".

السعودية رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة، وضمنت التأهل بغض النظر عن نتائج المباريات الثلاث المتبقية في المجموعة الخامسة.