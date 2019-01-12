بيتزي يشيد بـ هتان باهبري.. ويشرح سبب صعوبة مباريات السعودية المقبلة

السبت، 12 يناير 2019 - 22:46

كتب : FilGoal

بيتزي - السعودية - كأس آسيا 2019

أشاد خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب السعودية بلاعبيه عموما، وهتان باهبري خصوصا، بعد الفوز على لبنان.

السعودية تأهلت إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019 بعد الفوز 2-0 على لبنان، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للبطولة المقامة على أرض الإمارات العربية المتحدة.

أخبار متعلقة

مستفيدة من الحسابات المعقدة ودون أن تلعب.. الإمارات تتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا بالفيديو - السعودية تتجاوز لبنان بأقل مجهود.. وتحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس آسيا لتدعيم خط الدفاع.. رسميا – الهلال يتعاقد مع الأسترالي ديجينيك بالفيديو - تسديدة المولد الصاروخية تمزّق الشباك اللبنانية وتفتتح التسجيل للسعودية

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "هتان باهبري لاعب مميز ويقدّم مستويات رائعة، إنه أحد أهم لاعبينا بجانب كل زملائه، أتمنى أن يتصاعد مستواه".

السعودية خرجت بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ 19 عاما، حقيقة دفاعية تضع الأخضر كمرشح مبكر للظفر باللقب للمرة الرابعة في تاريخها.

بيتزي واصل حديثه: "المباراة لم تكن سهلة في البداية، لكننا حرصنا على الاستحواذ على الكرة حتى نسيطر على المباراة، مما مكّننا من الخروج فائزين".

مضيفا "نشعر بدعم الجماهير، نقدّر ذلك كثيرا وهذا دافع لنا لاستكمال المشوار في البطولة".

كما شدد المدرب الإسباني الأرجنتيني على قوة المنافس: "اللاعبون نفّذوا تعليماتي على أكمل وجه، والتزموا بأدوارهم الدفاعية والهجومية، وتمكّنوا من تحقيق الفوز، أنا سعيد بالفوز على لبنان لأنها كانت مواجهة صعبة".

واختتم مبرزا سبب صعوبة المباريات المقبلة: "مع مرور الوقت تصير المباريات أكثر صعوبة بسبب دراسة المنتخبات المنافسة لأسلوبنا، هذا أمر طبيعي ولكننا بالتأكيد سنكون مستعدين لكل المباريات المقبلة".

السعودية رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة، وضمنت التأهل بغض النظر عن نتائج المباريات الثلاث المتبقية في المجموعة الخامسة.

السعودية لبنان كأس آسيا كأس آسيا 2019 بيتزي هتان باهبري

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: صرنا نحمل هَم النتيجة والإصابات.. وقيد أجاي في إفريقيا مسألة وقت 9 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - أداء استثنائي لرمضان صبحي أمام فيتا 15 دقيقة | إفريقيا
بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 17 دقيقة | مصر
بالفيديو - أداء طيب للشحات في ظهوره الأول بالقميص الأحمر 22 دقيقة | مصر
الأهلي يتفائل بالفوز على ملعبه في مستهل دور المجموعات 23 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – بسمة البدايات تظهر من جديد.. الأهلي يضرب فيتا كلوب مرتين ويخرج منتصرا 29 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك