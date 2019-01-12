بالفيديو - أداء طيب للشحات في ظهوره الأول بالقميص الأحمر

السبت، 12 يناير 2019 - 23:08

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - فيتا كلوب

قدم حسين الشحات لاعب الأهلي أداء طيبا يوم السبت في لقاء فاز فيه الفريق على ضيفه فيتا كلوب بهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك لاعب مصر للمقاصة السابق أساسيا في أول مباراة له مع الأهلي وغادر الملعب في الدقيقة 75.

وكان للشحات دورا مؤثرا في أداء الأهلي الهجومي بتحركاته الجيدة وتمريراته المتقنة.

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وانسجم اللاعب البالغ عمره 27 عاما سريعا مع الأهلي بعد أيام من انتقاله للفريق من العين الإماراتي.

وينطلق الشحات بعد أيام إلى الجزائر لمواجهة شبيبة الساورة في الجولة الثانية مع الأهلي.

الأهلي حسين الشحات

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