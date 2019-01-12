بالفيديو - أداء طيب للشحات في ظهوره الأول بالقميص الأحمر
السبت، 12 يناير 2019 - 23:08
كتب : FilGoal
قدم حسين الشحات لاعب الأهلي أداء طيبا يوم السبت في لقاء فاز فيه الفريق على ضيفه فيتا كلوب بهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وشارك لاعب مصر للمقاصة السابق أساسيا في أول مباراة له مع الأهلي وغادر الملعب في الدقيقة 75.
وكان للشحات دورا مؤثرا في أداء الأهلي الهجومي بتحركاته الجيدة وتمريراته المتقنة.
وانسجم اللاعب البالغ عمره 27 عاما سريعا مع الأهلي بعد أيام من انتقاله للفريق من العين الإماراتي.
وينطلق الشحات بعد أيام إلى الجزائر لمواجهة شبيبة الساورة في الجولة الثانية مع الأهلي.