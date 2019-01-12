بالفيديو - البديل الذهبي كوتروني يسجل هدفين خارقين ويقود ميلان إلى ربع نهائي الكأس

تأهل ميلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بصعوبة بالغة، بعد انتصاره في الوقت الإضافي على مضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد، على استاد لويجي فيراريس.

المباراة التي انتهت سلبية دون أهداف في وقتها الأصلي، شهدت الحدث الأهم مع بداية الوقت الإضافي، بدخول باتريك كوتروني بديلا لـ سامو كاستييخو.

المهاجم الشاب احتاج 12 دقيقة فقط على أرض الملعب، حتى يسجل الهدف الأول بطريقة رائعة بعد عرضية من أندريا كونتي تابعها بلمسة ساحرة على الطائر في الدقيقة 102.

لم يكن هذا الهدف الرائع الوحيد في الأمسية، إذ عاد كوتروني في الدقيقة 108، وسجّل هدفا خارقا بتسديدة على الطائر بعد عرضية هاكان تشالهانوجلو.

الفوز وصل بـ ميلان إلى ربع النهائي في انتظار الفائز من نابولي وساسولو.

وفي مباراة أخرى بوقت سابق من اليوم، فاز لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه نوفارا في الملعب الأوليمبي بالعاصمة روما.

لويس ألبيرتو سجل الهدف الأول في الدقيقة 12، قبل أن يضيف شيرو إيموبيلي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 20 و35.

الهدف الرابع سُجل في الدقيقة 45 بواسطة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لينتهي الشوط الأول بتقدم العاصميين برباعية نظيفة.

في الشوط الثاني سجّل أومبيرتو أوسيبي الهدف الوحيد لـ نوفارا في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

لاتسيو سيواجه الفائز من إنتر ميلان وبينيفينتو في الدور ربع النهائي.