بالفيديو - تسديدة ويليان الرائعة تضمن فوزا صعبا لـ تشيلسي على نيوكاسل

السبت، 12 يناير 2019 - 21:34

كتب : FilGoal

تشيلسي - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

حقق تشيلسي فوزا مهما على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، في ملعب ستامفورد بريدج، بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

البلوز افتتحوا التسجيل منذ الدقيقة التاسعة بواسطة بيدرو رودريجيز بعد تمريرة طولية رائعة من البرازيلي دافيد لويز.

إلا أن كياران كلارك أدرك التعادل لـ نيوكاسل في الدقيقة 40 بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفّذها مات ريتشي.

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قبل أن يخطف البرازيلي ويليان الانتصار لـ تشيلسي في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة عجز الحارس مارتن دوبرافكا عن التعامل معها.

الهدف الذي صنعه البلجيكي إيدن هازارد، رفع رصيد البلجيكي من التمريرات الحاسمة إلى 10، ليكون رفقة ليو ميسي، الوحيدين الذين صنعا 10 أهداف أو أكثر، وسجّلا 10 أهداف أو أكثر، في الدوريات الخمس الكبرى.

تشيلسي رفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز 18.

تشيلسي نيوكاسل الدوري الإنجليزي

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