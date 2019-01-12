بالفيديو - باريس سان جيرمان يتجاوز أميان بسهولة ويصل لـ50 نقطة في الدوري الفرنسي

السبت، 12 يناير 2019 - 21:09

كتب : FilGoal

أميان - باريس سان جيرمان - الدوري الفرنسي

اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه أميان بثلاثة أهداف دون رد، على استاد دي لا ليكورن في الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

باريس في غياب نجمه نيمار المصاب، اضطر للانتظار حتى الشوط الثاني ليفتتح التسجيل.

الفريق العاصمي تحصّل على ركلة جزاء بعد لمسة يد، ترجمها إدينسون كافاني بنجاح في الدقيقة 57.

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وضع أميان تصعّب في الدقيقة 66، بتحصُل مدافعه خالد أدينون على البطاقة الصفراء الثانية إثر مخالفة في حق كيليان مبابي، ليترك فريقه بعشرة لاعبين.

مبابي واصل تألقه، وأضاف هدف باريس الثاني في الدقيقة 70، بعد تمريرة عرضية من كافاني.

أفضل لاعب شاب في مونديال 2018 رفع رصيده من الأهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم إلى 14 هدفا، ليحتل المركز الثاني في صراع الحذاء الذهبي الأوروبي خلف ليو ميسي صاحب الـ16 هدفا في الدوري الإسباني.

البرازيلي ماركينيوس اختتم أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 79، بعد عمل فردي مميز من الألماني يوليان دراكسلر.

باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 50 نقطة في صدارة المسابقة، وهو أعلى رصيد لأي فريق في تاريخ المسابقة بعد 18 جولة.

فيما تجمد رصيد أميان عند 18 نقطة في المركز 17.

باريس سان جيرمان أميان الدوري الفرنسي

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