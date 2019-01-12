مستفيدة من الحسابات المعقدة ودون أن تلعب.. الإمارات تتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا

بطريقة غير اعتيادية، تمكّن منتخب الإمارات من حسم تأهله إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019، في يوم لم يلعب فيه هو أو أي من فرق المجموعة الأولى.

فوز العراق 3-0 على اليمن في المجموعة الرابعة، ألقى بظلاله على المجموعة الأولى، وتسبب في تأهُل الإمارات رسميا قبل أن تلعب مباراتها الثالثة أمام تايلاند.

فوز العراق جمّد رصيد اليمن عند 0 من النقاط، وهو نفس الرصيد الصفري لـ فيتنام في المجموعة الرابعة.

يوم أمس وفي المجموعة الثالثة، فازت كوريا بهدف نظيف على قيرجيزستان، وفازت الصين بهدفين دون رد على الفلبين.

هاتان النتيجتان تركتا رصيد الفلبين وقيرجيزستان عند 0 من النقاط.

بالتالي نجد الفلبين وقيرجيزستان من المجموعة الثالثة، واليمن وفيتنام من المجموعة الرابعة، دون أي رصيد، أي أن صاحب المركز الثالث في المجموعتين سيتحصل على 3 نقاط في نهاية الدور الأول كحد أقصى، مما يعني تأهُل أي منتخب يحتل المركز الثالث في المجموعات الأخرى برصيد 4 نقاط، وهو رصيد الإمارات الحالي بالفعل.

الإمارات تعادلت أمام البحرين 1-1 في الافتتاح، ثم هزمت الهند بهدفين دون رد في الجولة الثانية مساء الخميس الماضي، لترفع رصيدها إلى 4 نقاط، رصيد لم يكن كافيا يومها لتأهل الإمارات، ولكنه كان كافيا اليوم السبت بسبب نتائج المجموعتين الثالثة والرابعة.

المنتخب صاحب الأرض هو واحد من 7 منتخبات ضمنت تأهلها بالفعل إلى الدور المقبل، بجانب: الأردن، كوريا الجنوبية، الصين، إيران، العراق، السعودية.

منتخبات أخرى ستستفيد من هزيمة اليمن..

الرصيد الصفري للرباعي الفلبين وقيرجيزستان واليمن وفيتنام، رفع حظوظ عدة منتخبات في التأهل إلى الدور المقبل.

*في المجموعة الأولى:

- تعادُل الهند أمام البحرين ورفع رصيدها إلى 3 نقاط يضمن تأهلها رسميا.

- فوز البحرين على الهند ورفع رصيدها إلى 4 نقاط يضمن تأهلها رسميا.

- تعادل تايلاند أمام الإمارات ورفع رصيدها إلى 4 نقاط يضمن تأهلها رسميا.

*المجموعة الثانية:

- تعادل أستراليا أمام سوريا ورفع رصيدها إلى 4 نقاط، يضمن تأهلها رسميا.

- فوز سوريا على أستراليا ورفع رصيدها إلى 4 نقاط، يضمن تأهلها رسميا.

- فوز فلسطين على الأردن ورفع رصيدها إلى 4 نقاط، يضمن تأهلها رسميا.

*المجموعة الخامسة:

- تعادل قطر أمام كوريا الشمالية ورفع رصيدها إلى 4 نقاط، يضمن تأهلها رسميا.

- تحقيق كوريا الشمالية لـ 4 نقاط من مواجهتي قطر ولبنان، يضمن تأهلها رسميا.

*المجموعة السادسة:

- تعادل اليابان أمام عمان ورفع رصيدها إلى 4 نقاط، يضمن تأهلها رسميا.

- تعادل أوزباكستان أمام تركمانستان ورفع رصيدها إلى 4 نقاط، يضمن تأهلها رسميا.

- حصد عمان وتركمانستان لـ 4 نقاط في مباراتيهما المتبقيتين يضمن تأهلهما رسميا.