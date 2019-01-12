بالفيديو - فالنسيا يواصل هواية التعادلات ويفرط في أسبقيته أمام بلد الوليد

تواصلت نتائج فالنسيا السلبية، وسقط في تعادل جديد أمام ضيفه بلد الوليد بهدف لكل طرف، على ملعب المستايا، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

فرصة التقدُم سنحت لـ فالنسيا في الدقيقة 54 بعد أن تحصّل سانتي مينا على ركلة جزاء، إلا أن زميله رودريجو مورينو أهدرها أمام تألق مزدوج لـ جوردي ماسيب حارس مرمى بلد الوليد.

ماسيب تصدى لركلة جزاء للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن أبعد ركلة أمام جيرارد مورينو لاعب فالنسيا قبل عدة جولات.

إلا أن القائد داني باريخو عاد ونجح فيما فشل فيه زميله، وترجم عرضية كارلوس سولير إلى تسديدة قوية اهتزت لها شباك الضيوف في الدقيقة 71.

هدف لم يكن كافيا، إذ أدرك روبن ألكاراز لاعب بلد الوليد التعادل من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 82.

الدقيقة 87 شهدت دخول الكوري لي كانج إين في تشكيلة فالنسيا، ليصير أصغر لاعب أجنبي يشارك في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 17 عاما و327 يوما.

لي هو خامس لاعب كوري كذلك يظهر في منافسات الدوري الإسباني تاريخيا، إلا أنه لم ينجح في تغيير النتيجة بالدقائق القليلة التي تحصّل عليها في الملعب.

فالنسيا رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع بلد الوليد رصيده إلى 22 نقطة في المركز 14.