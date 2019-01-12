لتدعيم خط الدفاع.. رسميا – الهلال يتعاقد مع الأسترالي ديجينيك

أعلن نادي الهلال عن استقدام ميلوش ديجينيك من صفوف ريد ستار بلجراد الصربي، لينضم إلى صفوف الزعيم في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الهلال ذكر أن عقد اللاعب سيمتد لـ 3 مواسم ونصف، على أن يلتحق بصفوف الفريق بعد 4 أيام من انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أستراليا في كأس آسيا 2019.

ديجينيك (24 عاما) المولود في كرواتيا، هاجر رفقة عائلته إلى أستراليا في الخامسة هربا من حرب كوسوفو.

المدافع صاحب الـ 187 سم لعب سابقا في صفوف شتوتجارت وميونيخ 1960، كما خاض تجربة مع فريق يوكوهاما مارينوز الياباني، قبل أن ينتقل إلى ريد ستار مطلع الموسم الجاري.

ديجينيك يمتلك 20 مباراة دولية مع أستراليا، وكان متواجدا في القائمة التي خاضت غمار كأس العالم 2018 على أرض روسيا، إلا أنه لم يظهر في أي دقيقة.

اللاعب متواجد حاليا في قائمة أستراليا المشاركة في كأس آسيا 2019، ولعب بشكل أساسي في مباراتي الأردن وفلسطين.

كما ظهر ديجينيك في مواجهة ريد ستار وليفربول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا قبل عدة أسابيع، وساهم في الفوز على متصدر الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

الصفقة هي الثانية للهلال في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد استقدام المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو.

الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر المطارد.