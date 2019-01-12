لتدعيم خط الدفاع.. رسميا – الهلال يتعاقد مع الأسترالي ديجينيك

السبت، 12 يناير 2019 - 19:13

كتب : FilGoal

ميلوش ديجينيك - الهلال

أعلن نادي الهلال عن استقدام ميلوش ديجينيك من صفوف ريد ستار بلجراد الصربي، لينضم إلى صفوف الزعيم في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الهلال ذكر أن عقد اللاعب سيمتد لـ 3 مواسم ونصف، على أن يلتحق بصفوف الفريق بعد 4 أيام من انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أستراليا في كأس آسيا 2019.

ديجينيك (24 عاما) المولود في كرواتيا، هاجر رفقة عائلته إلى أستراليا في الخامسة هربا من حرب كوسوفو.

المدافع صاحب الـ 187 سم لعب سابقا في صفوف شتوتجارت وميونيخ 1960، كما خاض تجربة مع فريق يوكوهاما مارينوز الياباني، قبل أن ينتقل إلى ريد ستار مطلع الموسم الجاري.

ديجينيك يمتلك 20 مباراة دولية مع أستراليا، وكان متواجدا في القائمة التي خاضت غمار كأس العالم 2018 على أرض روسيا، إلا أنه لم يظهر في أي دقيقة.

اللاعب متواجد حاليا في قائمة أستراليا المشاركة في كأس آسيا 2019، ولعب بشكل أساسي في مباراتي الأردن وفلسطين.

كما ظهر ديجينيك في مواجهة ريد ستار وليفربول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا قبل عدة أسابيع، وساهم في الفوز على متصدر الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

الصفقة هي الثانية للهلال في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد استقدام المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو.

الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر المطارد.

الدوري السعودي الهلال ميلوش ديجنيك

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: صرنا نحمل هَم النتيجة والإصابات.. وقيد أجاي في إفريقيا مسألة وقت 10 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - أداء استثنائي لرمضان صبحي أمام فيتا 16 دقيقة | إفريقيا
بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 18 دقيقة | مصر
بالفيديو - أداء طيب للشحات في ظهوره الأول بالقميص الأحمر 23 دقيقة | مصر
الأهلي يتفائل بالفوز على ملعبه في مستهل دور المجموعات 24 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – بسمة البدايات تظهر من جديد.. الأهلي يضرب فيتا كلوب مرتين ويخرج منتصرا 30 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك