اسكواش - طارق مؤمن يتوج ببطولة الهند الدولية

السبت، 12 يناير 2019 - 18:28

كتب : محمد سمير

طارق مؤمن

توج طارق مؤمن المصنف الرابع عالميا ببطولة CCI الدولية للاسكواش والمقامة بمدينة مومباي في الهند.

وافتتح طارق مشواره في 2019 بالتتويج بالبطولة على حساب زميله فارس الدسوقي العائد من الإصابة.

وكانت المباراة متقاربة بين اللاعبين المصريين وانتهت بثلاثة أشواط لطارق مؤمن مقابل شوطين لفارس الدسوقي.

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تقدم طارق مؤمن في الشوط الأول 11-7، قبل أن يعادل فارس الدسوقي النتيجة بعد الفوز في الشوط الثاني 11-7.

وفي الشوط الثالث كانت المباراة متقاربة وحسم طارق الشوط 12-10، قبل أن يعود فارس الدسوقي ويفوز بالشوط الرابع بنفس النتيجة.

وفي الشوط الخامس والفاصل بين اللاعبين نجح طارق مؤمن في حسم النتيجة والفوز 11-7 ليتوج بلقبه الثاني هذا الموسم.

ويستعد طارق مؤمن للمشاركة في بطولة الأبطال بولاية نيويورك الأمريكية من 16 إلى 24 من الشهر الجاري وتعتبر أحد البطولات الكبرى في اللعبة هذا الموسم.

طارق مؤمن اسكواش

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