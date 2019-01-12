بيان رسمي – ليدز يونايتد يدين مدربه بييلسا بعد واقعة التجسس

أدان نادي ليدز يونايتد سلوك مدربه مارسيلو بييلسا، الذي اعترف بالتجسس على تدريبات دربي كاونتي قبل مواجهة الفريقين في دوري القسم الثاني الإنجليزي.

إدارة ليدز أصدرت بيانا رسميا للتعليق على الواقعة التي اعترف بها المدرب الأرجنتيني، واعترفت فيه بعدم صحة تصرف بييلسا وطاقمه الفني.

وجاء نص البيان كالآتي:

"النادي سيتواصل مع المدرب وطاقمه لتذكيرهم بالنزاهة والأمانة التي يرسّخها ليدز يونايتد، وذلك في أعقاب تصريحات مارسيلو بييلسا يوم أمس.

مالكنا أندريا رادريتزاني قابل ميل موريس مالك دربي كاونتي ليعتذر له بشكل رسمي عن تصرفات مارسيلو.

لن نصدر أي تعليقات إضافية في هذا الصدد".

المدرب الحالي لـ ليدز يونايتد، والذي يقود فريقه بثبات نحو العودة للدوري الإنجليزي الممتاز بعد 14 عاما من الهبوط، اعترف بإرساله جاسوسا إلى مقر تدريب دربي كاونتي، الذي يقوده فرانك لامبارد تدريبيا، قبل مباراة الفريقين المهمة في دوري القسم الثاني الإنجليزي.

بدأت الأزمة عندما ارتاب سكان المنازل المحيطة بمقر تدريبات دربي كاونتي أمس الخميس من شخص يتواجد بين الشجيرات ويحمل منظارا وقاطعا للأسلاك ويتصرف بغرابة، ليقوموا بإخبار أمن النادي.

رجل الأمن وعندما شاهد الشخص، تعرّف عليه على الفور، إنه نفس الشخص الذي أمسك به في وقت متقدم من الموسم، ليتبيّن أنه "جاسوس" تابع لنادي ليدز يونايتد.

بمراجعة سجلات مطلع الموسم، اكتشف المسؤولون في دربي كاونتي أن تاريخ الإمساك بهذا الشخص يرجع إلى 9 أغسطس، أي قبل يومين فقط من مواجهة الدور الأول بين الفريقين التي انتهت بفوز ليدز 4-1 في الجولة الثانية من دوري القسم الثاني.

الأمر تطلب حضور الشرطة إلى مقر تدريبات دربي كاونتي أمس الخميس، لتلقي القبض على "جاسوس ليدز"، قبل أن يتلقى فرانك لامبارد مكالمة هاتفية من مترجم مارسيلو بييلسا.

طالع القصة كاملة من هنا

لاحقا تمكّن ليدز من الخروج منتصرا في مباراته أمام دربي كاونتي مساء أمس الجمعة، بهدفين دون رد، ليحافظ على صدارته لدوري القسم الثاني.