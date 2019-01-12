انتهت في كأس آسيا - لبنان (0) - (2) السعودية

السبت، 12 يناير 2019 - 17:48

كتب : FilGoal

فهد المولد - السعودية - لبنان

تسعى المملكة العربية السعودية لحسم تأهلها إلى الدور المقبل من كأس آسيا 2019، عندما تواجه لبنان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019.

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السعودية تمتلك 3 نقاط من انتصارها 4-0 على كوريا، ولبنان لا يمتلك أي رصيد بعد هزيمته 0-2 أمام قطر.

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نهاية المباراة

ق.67 حسين المقهوي يضيف هدف السعودية الثاني بعد عرضية من هتان باهبري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.12 فهد المولد يسجل هدف السعودية الأول

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد دقائق

السعودية لبنان كأس آسيا كأس آسيا 2019

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