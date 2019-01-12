انتهت في كأس آسيا - لبنان (0) - (2) السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية لحسم تأهلها إلى الدور المقبل من كأس آسيا 2019، عندما تواجه لبنان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019.

Filgoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة المقامة على استاد آل مكتوم، يمكنك متابعتها من هنا

السعودية تمتلك 3 نقاط من انتصارها 4-0 على كوريا، ولبنان لا يمتلك أي رصيد بعد هزيمته 0-2 أمام قطر.

...........................

نهاية المباراة

ق.67 حسين المقهوي يضيف هدف السعودية الثاني بعد عرضية من هتان باهبري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.12 فهد المولد يسجل هدف السعودية الأول

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد دقائق