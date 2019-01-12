تقرير - لويز يرحب بالعودة إلى بنفيكا إن لم يجدد عقده مع تشيلسي

السبت، 12 يناير 2019 - 17:23

كتب : FilGoal

ديفيد لويز يحتفل بهدف تشيلسي الثاني في مانشستر سيتي

أبدى ديفيد لويز مدافع تشيلسي ترحيبا بالعودة إلى بنفيكا إذا ما سنحت له الفرصة وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن اللاعب الدولي البرازيلي منفتح تماما على فكرة العودة إلى بنفيكا، في حالة إذا لم يعرض عليه تشيلسي بنودا جديدا وعقدا جديدا.

وينتهي عقد لويز مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ومن الممكن أن يكون متاحا بالمجان في الصيف إذا ما لم يجدد تشيلسي تعاقده.

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وانضم صاحب الـ31 عاما إلى تشيلسي قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2016 بمبلغ 35 مليون يورو.

وشارك لويز خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وكان لويز قد مثل بنفيكا في وقت سابق حينما انضم للفريق معارا قادما من فيتوريا البرازيلي في يناير 2007، قبل أن يضمه النادي البرتغالي في يوليو من نفص العام بمبلغ 500 ألف يورو.

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